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三藩市聯儲總裁:有必要減息緩解下行風險

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美國三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)表示，她支持聯儲局今年兩次的減息決定，以應對美國經濟不明朗情況。

戴利周一出席活動發言時指出，美國經濟正處於良好狀態，但全球經濟疲弱、貿易環境不明朗，以及地緣局勢緊張等因素打擊商界信心及投資意慾，因此有必要進行寬鬆貨幣政策以紓緩下行風險，令到美國經濟保持擴張步伐。

戴利的說法與聯儲局主席鮑威爾及副主席克拉里達(Richard Clarida)的說法大致相同。

戴利今年不是聯邦公開市場委員會投票委員。

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