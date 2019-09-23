美國三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)表示，她支持聯儲局今年兩次的減息決定，以應對美國經濟不明朗情況。
戴利周一出席活動發言時指出，美國經濟正處於良好狀態，但全球經濟疲弱、貿易環境不明朗，以及地緣局勢緊張等因素打擊商界信心及投資意慾，因此有必要進行寬鬆貨幣政策以紓緩下行風險，令到美國經濟保持擴張步伐。
戴利的說法與聯儲局主席鮑威爾及副主席克拉里達(Richard Clarida)的說法大致相同。
戴利今年不是聯邦公開市場委員會投票委員。
今日 05:23 國際財經
美國三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)表示，她支持聯儲局今年兩次的減息決定，以應對美國經濟不明朗情況。
戴利周一出席活動發言時指出，美國經濟正處於良好狀態，但全球經濟疲弱、貿易環境不明朗，以及地緣局勢緊張等因素打擊商界信心及投資意慾，因此有必要進行寬鬆貨幣政策以紓緩下行風險，令到美國經濟保持擴張步伐。
戴利的說法與聯儲局主席鮑威爾及副主席克拉里達(Richard Clarida)的說法大致相同。
戴利今年不是聯邦公開市場委員會投票委員。
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