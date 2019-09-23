國際財經

日本本田汽車宣布，2021年起停止在歐洲製造柴油引擎汽車，以貫徹集團在2025年全面在歐洲製造電動車的計劃。

本田指出，柴油引擎汽車需求減弱，加上減排規定日益嚴格，是導致集團作出上述決定的主要原因。根據歐盟通過的減排目標，歐洲製造的汽車須在2021年起符合新減排指標。此舉預料將對歐洲汽車製造商帶來更大的營運壓力，本田今次舉動相信也是為回應有關情況。

本田曾經表示，計劃到2025年，可供消費者選擇的車輛型號數量較現時減少三分之二，全球製造成本將由於減少研發經費而下降一成。