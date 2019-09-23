國際財經

憂慮中美貿談生變，美股周一先跌後升，道指早段最多下跌103點，盤中低見26831點；惟製造業數據出爐兼表現勝預期，大市由跌轉為微升收市；美元和金價則企穩，油價受壓。

道指收市升14點或0.06%，報26949點，尾段最多曾漲76點，即市高見27011點；標指微跌0.01%，收報2991點；納指回吐0.06%，收報8112點。美國運通股價反彈1.23%，為升幅最大的道指成分股，Visa都回升0.49%；蘋果將Mac Pro桌面電腦生產線由中國遷回美國，股市攀升0.45%。藥業股拖累大市，默克(Merck)下滑0.94%，輝瑞(Pfizer)下挫1.23%；跌幅最大的道指成分股為醫療保險股UnitedHealth，跌幅為1.77%。

數據方面，Markit製造業PMI從8月的50.3升至51，是4月以來最高；服務業PMI由50.7升至50.9。芝加哥聯儲銀行全國活動指數則從7月的-0.41反彈至8月的0.1。

Thomas Cook倒閉累歐股

英國老牌旅行社Thomas Cook宣告倒閉，加上德國製造業PMI跌至十年新低，嚴重影響市場情緒，泛歐STOXX 600指數挫0.8%，德股和法股均跌逾1%，英股下滑0.26%。MSCI亞太指數(不計日本)跌0.29%，日股假期休市。

全球經濟放緩憂慮升溫，紐約期金見一周高位，收市每盎斯報1531.5美元，上揚1.1%。由於中美貿易談判未有結果，以及各地央行相繼放寬貨幣政策，金價短期內料繼續造好。

歐羅偏弱，尾段兌美元跌0.22%，報1.0994美元。日圓因貿易不穩因素而成為避險貨幣，兌美元升0.07%，報107.48日圓。美滙指數升0.12%，至98.63。

因市場擔心沙地阿拉伯產量恢復比預期快，油價一度受壓，但收市轉漲，布蘭特期油每桶報64.77美元，升0.8%，紐約期油報58.64美元，上揚1%。

拉加德：貿戰成全球「大黑雲」

此外，即將御任的國際貨幣基金組織(IMF)總幹事拉加德在CNBC訪問中說，中美貿易戰是全球經濟頭上的一片「大黑雲」。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯在一個演說中提到，聯儲局對上周貨幣市場出現的隔夜息口急升動盪採取了迅速的行動，透過回購操作向市場注資，儘管問題比想像中嚴重，但現在看來已經得到緩解。他警告金融市場不要掉以輕心，認為短期貸款市場將要面對另一個危機，也就是逐步撤銷倫敦銀行同業拆息(LIBOR)帶來的影響，雖然是數年後的事，但如果銀行不及早做好準備，市場將再度受到衝擊。