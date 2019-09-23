國際財經

英國反對派工黨決定，支持黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)以觀望為主的脫歐策略。另外，英國最高法院將於周二，決定首相約翰遜延長國會休會時間的決定是否合法。

工黨在黨大會上決定，支持郝爾彬靜觀其變的脫歐策略，包括不急於推動第二次脫歐公投，以及不表態支持留在歐盟，一切留待大選後再行決定。

工黨脫歐事務評論員Keir Starmer對於黨部的決定感到失望，表示有關決定可能不會維持很長時間。

另外，在紐約出席聯合國大會的英國首相約翰遜表示，將與歐盟領袖會晤，談論如何推進脫歐進程。