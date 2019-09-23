熱門：

今日 03:33 國際財經

英工黨支持黨魁郝爾彬脫歐策略

放大圖片

英國反對派工黨決定，支持黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)以觀望為主的脫歐策略。另外，英國最高法院將於周二，決定首相約翰遜延長國會休會時間的決定是否合法。

工黨在黨大會上決定，支持郝爾彬靜觀其變的脫歐策略，包括不急於推動第二次脫歐公投，以及不表態支持留在歐盟，一切留待大選後再行決定。

工黨脫歐事務評論員Keir Starmer對於黨部的決定感到失望，表示有關決定可能不會維持很長時間。

另外，在紐約出席聯合國大會的英國首相約翰遜表示，將與歐盟領袖會晤，談論如何推進脫歐進程。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。