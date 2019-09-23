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今日 03:05 國際財經

現代汽車與Aptiv組合營拓自駕 估值312億

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南韓現代汽車宣布，集團旗下三間公司將合共投放現金16億美元(124.8億港元)，與以迪拜為基地的Aptiv成立合資企業，共同拓展自駕技術。這是南韓汽車企業對自駕技術的最大宗投資。

根據公告，參與合資的公司包括現代汽車、起亞汽車與Hyundai Mobis。他們將合共向合資企業提供現金16億美元與估值4億美元的研發技術材料，Aptiv則向合營注入已開發的技術及相關知識產權，以取得五成股權。這間總部設在美國波士頓的合資企業估值為40億美元(312億港元)，有700名僱員將從Aptiv轉至合營企業工作，負責研發工作。

現代汽車指出，合營企業暫時不會涉及共享車、數據與網絡開發等事務，預期合營企業明年開始對自駕系統進行全面測試，2022年可望完成自駕車平台開發。Aptiv指出，有關研發暫時只針對乘客用車，但不排除日後擴大至商務車與大型貨車層面。兩間公司又表示，不排除適當時候引入新合作夥伴。

Aptiv前稱Delphi Automotive，是專門生產汽車零件的廠家。據Navigant Research評估，Aptiv的自駕技術開發成熟程度在行內排第四，僅次於Alphabet的Waymo、通用汽車與福特。現代汽車是其客戶之一。

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