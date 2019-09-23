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WeWork母企CEO傳願意談去留問題

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路透引述消息人士稱，共享辦公室營運商WeWork創辦人諾伊曼(Adam Neumann)與董事會及主要投資者討論他在WeWork的未來角色，包括可能放棄擔任母公司We Company行政總裁的可能性。

We Company上周因市場反應冷淡而暫停首次公開招股(IPO)計劃後，路透與《華爾街日報》周日報道，來自日本軟銀與Benchmark Capital的董事，尋求剝奪諾伊曼在We Company的行政總裁職位。消息人士指出，諾伊曼未同意上述安排，但同意討論他在公司未來擔任的角色，反對他的董事會成員暫時不會有進一步行動。

有分析員指，市場對We Company招股反應冷淡，上市估值可能須降至100億美元，除了不確定集團有賺錢能力外，諾伊曼對公司的操控過強也是焦點之一。

據悉，反對諾伊曼的董事有兩項提議，包括把他轉任非執行主席，以減少市場憂慮；另一個提議是容許諾伊曼保留在We Company的行政總裁職位，但將有獨立主席監督他的行為。

不過有分析指，無論結果如何，相信We Company也不大可能完成其今年內上市的工作。同時，集團將要面對償還60億美元短期債務的壓力。

軟銀已經對WeWork作出100億美元的投資，預期軟銀將面對是否繼續支持WeWork的選擇。

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