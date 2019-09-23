國際財經

市場繼續關注國際貿易局勢的進展，加上歐羅區經濟數據大幅惡化，令人擔憂全球增長放緩。歐央行行長德拉吉表示，歐羅區經濟增長動力明顯弱化，利淡投資氣氛，美股持續下滑。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報26899點，跌35點或0.13%；標普500指數報2988點，跌3點或0.12%；納指報8100點，跌16點或0.21%。

全球經濟增長動力兩極化，據IHS Markit報告，歐羅區9月綜合PMI從8月的51.9跌至50.4，不及預期，為6年多來最低水平，數據進一步加劇了市場對全球經濟增長放緩的擔憂。不過，美國9月Markit製造業PMI指數初值為51，優於預期50.3，且創5個月新高。美國債券孳息率下滑，強化了全球投資者轉向安全資產的趨勢。

歐央行行長德拉吉稱，歐羅區經濟增長動力明顯放緩，央行須要高度寬鬆的政策立場。潛在通脹仍然受抑，近期數據和前瞻指標並沒有顯示出經濟增速反彈的可靠訊號；央行準備好使用所有工具，若有必要，將審慎地使用宏觀和微觀工具。他又稱，歐洲經濟放緩的原因是保護主義政策和地緣政治因素，製造業疲軟持續的時間愈長，其他經濟領域受到放緩影響的風險就愈大。

值得留意的是，美國聯儲局三大高官將於今日稍後陸續發言，聯儲局三號人物、紐約聯儲總裁威廉斯(John Williams)將在2019年美國國債市場會議上致開幕詞。三藩市聯儲總裁戴利(Mary Daly)將發表講話，而本港時間明日凌晨1時，聖路易斯聯儲總裁布拉德(James Bullard)將就美國經濟和貨幣政策發表講話。

有分析認為，由於美國沒有任何重大且影響市場走勢的經濟數據發布，威廉斯和布拉德等聯儲局官員計劃發表的講話，將被視為短期交易的推動力。

歐股方面，英國富時100指數報7325點，跌19點或0.27%；德國DAX指數報12319點，跌148點或1.19%；法國CAC 40指數報5623點，跌66點或1.17%；意大利富時MIB指數報21844點，跌278點或1.26%。