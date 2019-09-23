國際財經

市場關注中美貿談進展，同時觀望歐洲央行行長德拉吉最後一次出席歐洲議會會議發表講話、美伊局勢，以及英國脫歐進程。由於不明朗因素未釋除，不利投資氣氛，歐股中段持續向下。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7294點，跌50點或0.69%；德國DAX指數報12319點，跌148點或1.19%；法國CAC 40指數報5634點，跌56點或0.99%；意大利富時MIB指數報21857點，跌265點或1.2%。

道指期貨暫報26873點，跌21點。

英國脫歐限期逼近，英國與歐盟在脫歐條款上仍各執己見。英國上周五(20日)表示可能在下月的峰會上與歐盟達成脫歐協議，但歐盟成員國愛爾蘭表示，雙方距離達成協議尚遠，倫敦方面還未拿出正式提議。

愛爾蘭問題是任何脫歐方案的關鍵，除非取消或修訂愛爾蘭邊境保障條款，否則英國首相約翰遜將無法獲得議會的批准，但愛爾蘭和歐盟都不願在沒有邊境問題解決方案的情況下簽署協議。

另外，中美貿易爭拗或生變數，兩國副部級代表上周五(20日)結束為期兩日的談判。其後，中國經貿代表團突然取消訪問美國蒙大拿州與內布拉多州農場行程，加上美國總統特朗普突然變臉，指不一定要在2020年總統大選前談妥貿易協議，令人關注貿談氣氛有變，市場將觀望兩國官員本周發表的貿談消息。

數據方面，歐羅區9月綜合採購經理指數(PMI)初值，由上月的51.9跌至50.4，市場預期為51.9。9月指數僅略高於盛衰分界線50，並創2013年中以來最低。其中，德國9月服務業PMI初值為52.5，市場預期為54.3；製造業PMI初值為41.4，市場預估為44；綜合PMI初值為49.1，為6年半以來首次跌至50以下。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報57.8美元，跌0.29美元或0.5%；倫敦布蘭特期油報64.03美元，跌0.25美元或0.39%。