國際財經 即巿股評

美國聯儲局在上周四（9月19日）凌晨2點宣佈降息四分之一厘，符合市埸預期，為今年內第二次減息。不過，此輪投票僅以7:3通過，為2014年以來分歧最大的一次，其中兩名委員認為應該維持利率不變，一名委員認為需減息二分之一厘。此外，聯儲局主席鮑威爾在新聞發佈會上表示目前仍未見到需要連串減息的信號，降低了市埸對美國進一步降息的預期。在美匯指數大漲下，美元/日圓同樣受帶動，並升至最高108.45，創8月1日以來的七周新高。

不過，在當日日本央行亦如預期宣佈維持利率負0.1%不變，同時維持利率政策的前膽指引不變。日本央行認為該國經濟保持溫和擴張，國內需求預計將會增長，並關注通脹率升至目標2%後所面臨的風險。在日本央行的維穩政策下市埸對其進一步減息的期望減低，美元/日圓短線下跌35點，並失守108關口至最低107.76。

值得留意的是，美日歐在汽車關稅問題上繼續陷入爭執，全球的貿易擔憂情緒再度升溫，加上美國總統特朗普持續評擊聯儲局「寬鬆不力」，美元持續受到沽壓。美元/日圓在周五（9月20日）進一步下跌至最低107.50，距離前高位跌幅已接近100點。

技術分析方面，美元/日圓自8月26日開始連升三周，並突破周線圖自3月開始形成的下降通道。然而，在升穿108關口後美元/日圓開始升勢乏力，並在短暫升穿108.40阻力後由升轉跌，並未能真正突破108.40阻力（由4月24日高位112.36至8月26日低位104.43下跌浪的50%回吐水平）。目前美元/日圓已跌至107.50水平，並重新進入下降通道。若短期內美元/日圓未能重新企穩108關口的話，匯價很大機會沿著下降通道繼續下跌，並再次下探106.50，甚至是104.40-104.60支持區域。

交易策略方面，我們根據8月27日策略於107.60建立的美元/日圓沽盤（下望105.10，升穿108.05止損）已於108.05平倉，虧損45點。短期內待美元/日圓回升至107.90-108.10區域沽出，下望106.60，升穿108.50止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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