國際財經

中美貿易談判的樂觀情緒減退，市場料下月初的磋商取得重大進展機會不大，加上市場觀望歐洲央行行長德拉吉最後一次出席歐洲議會會議發表的講話、美伊局勢不斷升溫，以及英國脫歐進程亦備受關注，投資者持審慎態度，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時53分，英國富時100指數報7324點，跌20點或0.28%；德國DAX指數報12326點，跌141點或1.14%；法國CAC 40指數報5649點，跌40點或0.72%；意大利富時MIB指數報21885點，跌237點或1.07%。

道指期貨暫報26915點，升21點。

中美貿易爭拗或生變數，兩國副部級代表上周五(20日)結束為期兩日的談判。其後，中國經貿代表團突然取消訪問美國蒙大拿州與內布拉多州農場行程，加上美國總統特朗普突然變臉，指不一定要在2020年總統大選前談妥貿易協議，令人關注貿談氣氛有變。因此，市場將觀望兩國官員本周發表的貿談消息而定。

英國脫歐期限愈逼愈近，英國最高法院本周將就首相約翰遜暫停國會運作決定是否合法作出裁決。如果裁決是違憲，約翰遜將被迫重新召開國會，令議員有更多時間辯論脫歐事宜。不過，最關鍵的是，英國與歐盟可否達成脫歐協議。

美國與伊朗的關係隨着上周五特朗普政府連環針對伊朗的行動而進一步惡化，特朗普上周五先宣布對伊朗央行實施制裁，並稱之為歷來對其他國家最強硬的手段；數小時後國防部又宣布增兵到海灣地區。伊朗革命衞隊警告，任何國家攻擊伊朗，該國就會成為主要戰場；伊朗總統魯哈尼則會在本周二舉行的聯合國大會上，公布與區內其他國家合作的安全計劃。

另外，聯儲局議息後發表的聲明，顯示委員們對於下次會議是否減息，看法存在很大分歧，市場難以判斷減息與否。因此，委員們在下次減息前的講話，料將成為市場焦點。本周，多名委員將分別發表講話，包括紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)、聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)與芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)，其中布拉德可能是最受關注的。他上周議息時反對減息0.25%決定，因為他認為應減息0.5%。

中東情勢依然緊張，加上市場預料沙地產油設施受破壞後，其復原時間可能不是官方所指的短時間，提振油價造好。紐約原油期貨現時每桶報58.52美元，升0.43美元或0.74%；倫敦布蘭特期油報64.61美元，升0.33美元或0.51%。