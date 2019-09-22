國際財經

外電報道，日本軟銀正研究撤換共享辦公室營運商WeWork母公司We Company行政總裁(CEO)諾伊曼(Adam Neumann)的職務。

有關情況是在We Company早前進行上市前推介時、面對投資者質疑諾伊曼權力過大，以致公司估值急跌後發生。

根據路透報道，軟銀正考慮多個可能選項，包括把諾伊曼轉為署理行政總裁，然後再遴選新行政總裁。《華爾街日報》則引述消息人士稱，包括軟銀委任的WeWork董事在內，最少有四名董事尋求削減該名創辦人對公司的影響力，包括考慮把諾伊曼轉為非執行主席。

WeWork與軟銀拒評上述消息。

路透報道，多名WeWork董事支持軟銀提出的剝奪諾伊曼權力的提議，包括由另一個主要股東Benchmark Capital提名的董事。不過，暫時，沒有董事提出有關議案。據悉，WeWork將於本周舉行董事會，討論有關事宜。

據悉，諾伊曼有特別投票權，可以革除WeWork董事，以反擊董事的挑戰。但如果與軟銀鬧翻，WeWork上市安排可能面對更大麻煩。

WeWork的估值急跌對軟銀有很大打擊，因為後者原先希望WeWork上市，可有助其吸引投資者入股第二隻願景基金(Vision Fund)。首隻願景基金是WeWork的最大單一股東，投入資金逾100億美元。