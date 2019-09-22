國際財經

美國股市上周在聯儲局公布減息決定後回落，展望本周，專家們認為最受觸目的焦點，首推聯儲局高官們在議息會後分別發表的講話，以判斷下一次減息的可能性；其次是美國新公布的經濟數據，對貨幣政策的啟示。同時，英國脫歐與中美兩國貿易爭拗的進展，也是市場焦點。

聯儲局議息後發表的聲明，顯示委員們對於下次會議是否減息，看法存在很大分歧，市場難以判斷減息與否。因此，委員們在下次減息前的講話，便成為市場焦點。本周，多名委員將分別發表講話，包括紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)、聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)與芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)，其中布拉德可能是最受關注的。他在上周議息時反對減息0.25%決定，因為他認為應減息0.5%。

除了美國央行高層的言論，歐洲央行行長德拉吉將於周一出席歐洲議會發表演說，也受到市場關注。這是他離職前最後一次出席歐洲議會會議。

第二個焦點，是美國耐用品訂單數據。既然聯儲局表明以數據衡量是否進一步減息，市場人士認為，耐用品數據將給予投資者更明確的信息，即貿易爭拗對商界投資信心的打擊深度，從而影響利率政策。分析員預期，美國8月耐用品訂單將下滑1%，逆轉前一月的2%升幅；撇除國防用品後的核心耐用品訂單將上升0.4%。

除了耐用品訂單，其他值得關注的數據還有第二季國內生產總值終值、個人開支與收入，以及消費者信心指數等等。

第三個焦點，是中美兩國貿易爭拗進展。上周五，兩國副部級代表結束為期兩天的談判。其後，中國經貿代表團突然取消訪問美國蒙大拿州與內布拉多州農場行程，加上美國總統特朗普突然變臉，指不一定要在2020年總統大選前談妥貿易協議，令人關注貿談氣氛有變。因此，市場將觀望兩國官員本周發表的貿談消息而定。

第四個焦點，是英國最高法院本周將就首相約翰遜暫停國會運作決定是否合法作出裁決。如果裁決是違憲的，約翰遜將被迫重新召開國會，令到議員有更多時間辯論脫歐事宜。不過，最關鍵的是，英國與歐盟可否達成脫歐協議。

第五個焦點，是歐美國家周一公布的上月採購經理指數(PMI)預覽值。在美國，它也是一個可能影響聯儲局利率政策決定的數據；在歐羅區，PMI數據理想，將有利於歐洲股市投資氛圍，相反則對政府有更大壓力，迫使他們在遵守財政赤字水平與推行量化寬鬆措施之間作出取捨。