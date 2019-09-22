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伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)不點名批評美國增兵到沙地阿拉伯，認為外國力量在波斯灣的出現，為人民及地區造成問題及不安全，重申不會讓任何人侵犯領土。

魯哈尼發表電視講話，指外國力量為波斯灣帶來痛苦，這些力量距離波斯灣越遠，相關地區就越安全，如果他們是真誠，就不應該令波斯灣成為軍備競賽的場所。魯哈尼透露，未來幾日會在聯合國提出地區和平計劃，並向波斯灣國家伸出友誼及兄弟之手。

沙地石油設施本月14日受襲，美國認定是伊朗所為，總統特朗普應沙地要求增兵到沙地，加強空中及導彈防禦能力。