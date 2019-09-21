國際財經

隨着近年來串流媒體服務快速發展，傳統電視服務受到極大衝擊。美國串流媒體公司Roku研究預計，未來5年內，將有大約6000萬美國電視觀眾僅通過串流媒體服務在電視上觀看視頻。

Roku指出，報告顯示有大量新一代民眾，他們可以欣賞直播電視和免費電視節目，並且對作出觀看非有線或衞星電視的決定感到非常滿意。該公司一半美國客戶沒有傳統的有線電視和衞星訂閱。

市場數據表明，今年已有200萬美國人從傳統的收費電視轉向「剪線」。去年則有350萬人放棄傳統的付費電視視頻訂閱。