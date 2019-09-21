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美國連鎖超市沃爾瑪(Walmart)宣布，將在美國境內停售電子煙。這源於近期白宮政府和多個州政府對於電子煙產業的禁令。

美國白宮上周三(11日)頒布有味電子煙的銷售禁令。根據美國公共衞生部門數據，全美與電子煙相關的死亡病例已經上升至6宗，疑似電子煙引起的嚴重肺病案例也超過450宗。同一天，美國食品及藥物管理局(FDA)亦宣布將數周內將會發出電子煙新指引，務求將非煙草味道電子煙撤出市場。

目前，美國密西根州已經宣布禁止銷售有味電子煙，而三藩市也在6月宣布禁止銷售電子煙，是全美第一個頒布電子煙禁令的城市。

另外，《新英格蘭醫學雜誌》發表一項研究結果，發現在2017年至2019年期間使用電子煙的青少年人數增加了一倍以上。研究人員指，需要採取新措施來保護青少年在青春期間不使用尼古丁產品，因為發育中的大腦特別容易因使用尼古丁而發生永久性變化。

美國政府上周三表示，將禁止所有有味電子煙的銷售。總統特朗普稱，不能讓大眾生病，尤其不能讓小孩受如此嚴重的影響。儘管美國政府未有明確指控個別電子煙生產商，有分析認為美國電子煙龍頭Juul Labs勢將首當其衝，更點出Juul單計今年上半年已花近200萬美元作游說經費。