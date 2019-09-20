國際財經

內地輕微下調一年期市場報價利率(LPR)，加上中美副部長級官員在華盛頓舉行第二日貿易會議，帶動市場早段樂觀情緒。然而，外電隨後突然報道，中國貿易代表團縮短視察美國農場，加上美國總統特朗普表示想達成一份完整的協議，而不是局部協議。受消息影響，周五高開並曾升99點的道指，應聲急插逾168點。

道指收市仍跌159點或0.59%，標指及納指分別倒跌0.49%及0.80%。歐洲方面，泛歐Stoxx 600指數升0.29%，法股和德股分別升0.56%和0.08%，英股跌0.16%。MSCI亞太指數(不計日本)升0.57%，日股高收0.16%。

美元抹去初段跌幅，尾段兌歐羅升0.18%，報1.1021美元；美滙指數升0.2%，報98.47。美元兌日圓回落0.44%，報107.55，因為全球增長放緩和地緣局勢緊張增加避險意欲，投資者紛紛平掉美元短倉。

紐油全周進賬5.9%

受沙地阿拉伯石油設施日前遭無人機襲擊影響，油價一度造好，但尾段回軟，布蘭特11月期油周五收市跌0.2%，每桶報64.28美元，本周累計漲6.7%；紐約10月期油跌0.07%，每桶報58.09美元，本周累計漲5.9%。中東局勢緊張令金價得到支持，紐約期金收市升0.6%，每盎斯報1515.1美元。

聯儲局已於周三開會決定減息四分之一厘，3名官員投票反對，其中兩人周五發聲明解釋。聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)強調應該減息半厘，因為有跡象顯示經濟近期內會放緩，製造業似乎已經陷入衰退。

憂製造業衰退 布拉德撐減息半厘

波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)則稱美國目前不需要刺激性措施。他與著名鷹派的堪薩斯州聯儲銀行總裁喬治(Esther George)同樣認為應該維持利率不變。

聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)在CNBC節目上表示，當局將每次開會按情況考慮利率政策，不會預先設定一套策略。

另外，紐約聯儲連續第四天向融資市場注資，紐約聯邦儲備銀行通過隔夜回購操作再次注入750億美元資金，規模與周三和周四的操作相同。