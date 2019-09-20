熱門：

今日 03:18 國際財經

美家庭財富增逾14萬億 債務增幅近2年最大

放大圖片

美國聯儲局公布，第二季家庭財富總值增加1.83萬億美元(14.27萬億港元)，升幅為1.6%，較前一季的5%增幅顯著放緩；總財富達到113.5萬億美元。

報告同時顯示，美國家庭債務總額上季年率化增幅為4.3%，是2017年以來最大；前一季年率化增幅修訂為2.1%；總債務升至15.8萬億美元。

根據報告，美國家庭上季持有股票價值增加8937億美元，物業價值增加2570億美元。商業債務年率化增幅為4.4%，總額達15.7萬億美元；按揭債務升3.2%，其他債務升4.6%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。