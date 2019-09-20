國際財經

美國聯儲局公布，第二季家庭財富總值增加1.83萬億美元(14.27萬億港元)，升幅為1.6%，較前一季的5%增幅顯著放緩；總財富達到113.5萬億美元。

報告同時顯示，美國家庭債務總額上季年率化增幅為4.3%，是2017年以來最大；前一季年率化增幅修訂為2.1%；總債務升至15.8萬億美元。

根據報告，美國家庭上季持有股票價值增加8937億美元，物業價值增加2570億美元。商業債務年率化增幅為4.4%，總額達15.7萬億美元；按揭債務升3.2%，其他債務升4.6%。