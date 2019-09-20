國際財經

中國副部級經貿代表團周五在華盛頓，與美國官員展開第二日貿易談判。路透報道，中國代表團突然取消原定到訪美國農場行程其中一站蒙大拿州(Montana)，希望提早返回北京。

消息曝光後，美國股市由升轉跌。截至本港時間凌晨約2時15分，道指報26997點，下滑97點或0.36%；稍早時一度回落168點，盤中低見26926點；早段最多曾漲99點，即時高位暫觸及27194點。標普500指數現時報2995點，倒退11點或0.37%；納指報8116點，跌66點或0.81%。

對貿易戰敏感的股份受壓，波音股價暫倒退1.19%，Caterpillar都跌1.06%，蘋果下滑0.97%，微軟則插水1.44%，暫為跌幅最大的道指成分股。

微軟波音蘋果帶領跌勢

報道引述蒙大拿州農業局官員稱，已獲中國代表團成員知會，原定周一到訪蒙大拿州農場的行程已經取消，因為代表團希望早些回國。暫時不確定其他訪問行程有沒有被取消。

中國駐美大使館未有回應傳媒相關查詢。美國農業部未作出回應。

美國總統特朗普較早時表示，與中國的貿易談判取得很大進展。美國貿易代表辦公室(USTR)刊登三項聯邦公告，宣布因應本地企業要求，免除437項源自中國的貨品關稅。

數據方面，歐羅區9月消費者信心指數初值由8月的負7.1升至負6.5，預期為升至負7。歐盟28國9月消費者信心指數上升0.6點，至負6.4。