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美國總統特朗普指示財政部加大制裁伊朗的力度，對伊朗中央銀行實施最高級別的制裁。

特朗普周五在白宮會晤澳洲總理莫里森(Scott Morrison)期間向記者稱，美國制裁伊朗中央銀行的新措施，屬於歷來制裁別國最嚴厲的手段，華府已切斷所有與伊朗有資金往來的渠道。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)稱，伊朗中央銀行是德黑蘭政府最後的資金來源渠道。

沙地阿拉伯兩處石油設施在上周六遭到無人機和導彈攻擊，華府指摘伊朗為幕後黑手，但伊朗否認。特朗普日前已揚言會加強制裁伊朗。