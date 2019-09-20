國際財經

投資者憧憬中美貿易談判有所進展，帶動美股造好。

截至本港時間晚上約11時03分，道指報27154點，升59點或0.22%；標普500指數報3011點，升4點或0.14%；納指報8179點，跌3點或0.04%。

中美貿易談判副代表正在華盛頓舉行第二日會議。美國總統特朗普表示，正與中國取得很大進展，目前全球最大的兩個經濟體正努力解決其曠日持久的貿易爭端。

特朗普稱，對中國輸美商品徵收關稅給美國帶來了數十億美元的收入。

美國財政部發言人Monica Crowley早前表示，特朗普對和中國達成有限協議不感興趣。據聯邦公報中的通知，美國貿易代表辦公室排除對89種商品實施從去年8月23日起對160億美元自華進口商品加徵的關稅。

該加徵關稅排除將實施一年，被排除加徵關稅的產品包括特定的飲料吸管、塑料布和鋼管等。

數據方面，歐羅區9月消費者信心指數初值由8月的負7.1升至負6.5，預期為升至負7。歐盟28國9月消費者信心指數上升0.6點，至負6.4。

英國富時100指數報7353點，跌2點或0.04%；德國DAX指數報12469點，升11點或0.09%；法國CAC 40指數報5686點，升27點或0.48%；意大利富時MIB指數報22209點，升81點或0.37%。