國際財經 即巿股評

沙地的石油設施於上周六(9月14日)遭無人機襲擊，為了對沙地石油設施遭遇襲擊進行報復，市埸消息指美國可能對伊朗進行軍事打擊。不過，周二(9月17日)再度有消息指沙地受損原油生產設施修復速度快於預期。美滙指數先升後跌，歐羅/美元同樣先從兩周高位1.1107先回吐逾100點至最低1.0987，再於翌日(9月17日)回升至最高1.1072，並收復前一日的大部分跌幅。

不過，在歐羅區經濟增長放緩的背景之下，歐洲央行亦在上周表明降息並重啟買債計劃，令歐羅/美元升勢始終乏力。聯儲局於周四(9月19日)凌晨如市埸預期宣布減息0.25%，但聯儲局主席鮑威爾在其後的新聞發布會中並沒有提及下一步的行動，顯示官員仍對未來息率走向仍有一定分歧，美滙指數一度大漲，歐羅/美元短線下插逾50點，滙價目前在1.1050水平上下波動。

技術分析方面，歐羅/美元在升至兩周高位1.1107後受阻於下降通道頂部阻力1.1110水平，其後滙價上下波幅逐漸收窄，並於日線圖形成小三角形。若短期內歐羅/美元突破三角形，甚至是1.1110水平的話，後市很大機會繼續上探1.1165（由6月25日高位1.1407至9月3日低位1.0923下跌浪的50%回吐水平）。但在歐洲經濟疲弱和寬鬆政策兩大利淡因素下，歐羅/美元較大機會繼續沿下降通道下跌，投資者不宜造多。

交易策略方面，早前於9月13日所定的歐羅/美元沽盤已取消。短期內待歐羅/美元回升至1.1080-1.1100區域沽出，下望1.0950，升穿1.1130止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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