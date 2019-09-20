國際財經

中美副部級貿易官員正於華盛頓會晤，市場憧憬下月初的高級別貿談帶來好開端，惟英國脫歐僵局未有破解跡象，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時18分，英國富時100指數報7353點，跌2點或0.03%；德國DAX指數報12464點，升5點或0.04%；法國CAC 40指數報5671點，升12點或0.23%；意大利富時MIB指數報22226點，升97點或0.44%。

道指期貨暫報27135點，升57點。

中美代表團周四在華盛頓展開新一輪副部級貿易談判，談判內容集中在農產品議題，美方要求中方大幅增加採購農產品，雙方還討論中國加強知識產權保護，以及強迫美國企業轉讓技術等問題。

美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)證實，中國經貿代表團將在美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及財長努欽(Steven Mnuchin)陪同下，下周到訪美國農場區，藉此建立彼此友好關係。據悉，中國代表團將由農業部副部長屈冬玉率領。

中國外交部表示，不斷升級的貿易戰正使美國加速失去中國市場份額，首先損害的是美國工商界和美國地方的利益，歸根到底損害的是美國普通民眾的利益，可謂損人害己，得不償失。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報58.46美元，升0.33美元或0.57%；倫敦布蘭特期油報64.83美元，升0.43美元或0.67%。