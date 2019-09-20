國際財經 即巿股評

白鴿局一如本欄預期扮鷹，表面就減息四分一厘，但响點陣圖出古惑，17名委員有10名認為不需再減息，更爆笑地有5名預測年底會加一次息，真喺「真的假不了，假到不得了」！

為何以爆笑來形容呢五位預測年底會加息一次的委員，若果有留意隔夜回購利率 (overnight repo rate)，由於近日抽升，白鴿局連續第四日緊急注資救市，若果年底美國真喺加息，金融海嘯睇怕會再一次降臨。

其實白鴿局的點陣圖根本毫無參考價值，回帶睇番6月盛夏期間，當時聯儲局亦吹今年唔需要減息，當到呢一刻白鴿局已減息兩次，所以所謂的點陣圖可以當佢唱歌，唯一可信是主席鮑威爾講重啟QE有機會早過預期。

聯儲局立場偏鷹，美股依然企硬，或因今晚四期結算死撐大市，美股反而會在下周才見真章，筆者仆中港股中秋過後無艇搭後，估計股市下周依然續弱勢，原因有三個。

小心債市日圓異動累股市

首先，有跡象顯示資金已重泊債市，正如先前所講，10年及30年美債孳息回升不少，對Multi strategy基金實屬吸引，有好大誘因將錢從股市泊回債市。

其次是負利率債券規模有見底回升跡象，尤其作為標的的十年德國債息，由先前的正利率跌至9月3日最低負0.74厘，令負利率債規模極速膨漲至17萬億美元，但炒債的投資者沽貨獲利，十年德債息大幅反彈至9月13日最高負0.4369厘，也令負利率債規模縮至13.44萬億美元樓下。不過，負利率債規模有再度回升跡象，最新更突破14萬億美元，亦是一個不利股市的訊號。

最後是日圓走勢，特別是臨近月底季結，日企資金海外班師回朝，尤其見近日日圓想蠢蠢欲動，隨時醖釀全球拆倉，要加緊留意。

鈀金技術走勢極靚仔

上周好巴閉的內地汽車股，本周整體出現超買急吐，反而叫大家可吼的鈀金，連續兩日創歷史新高，繼昨日一度最多升2.4%，高見1629.22美元後，今午曾再升1.7%，高見1646.76美元(圖一)。

鈀金以杯柄型態破頂，技術走勢極度靚仔，加上鈀金擁雙重國籍，除受惠內地汽車政策外，亦是貴金屬之一，目標依然睇升至1900美元樓上，若揸住鈀金ETF PALL就值得恭喜，目標仍睇183美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。