國際財經

印度下調針對國內企業的所得稅稅率，以刺激民間投資，尋求拉動印度經濟增速脫離6年低位。

印度財長西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)宣布，國內實質企業稅率將由30%降至25%，這將與其他亞洲國家大致相當。她稱，任何一家國內公司都可選擇以22%的稅率繳納所得稅，但條件是他們將不享受任何免稅。這些公司的有效稅率將在25%左右，其中包括附加稅。

西塔拉曼補充，新稅制從2019至2020財年開始生效，最新措施將讓政府少收1.45萬億盧比(約1600億港元)。