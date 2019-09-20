國際財經

中美副部級貿易官員正於華盛頓會晤，市場憧憬這可為下月初的高級別貿談帶來好開端，並就貿易協議取得突破，惟英國脫歐僵局未有破解跡象，美伊關係緊張仍持續，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7340點，跌16點或0.22%；德國DAX指數報12446點，跌11點或0.09%；法國CAC 40指數報5656點，跌2點或0.04%；意大利富時MIB指數報22133點，升4點或0.02%。

道指期貨暫報27106點，升28點。

中國與美國代表團周四在華盛頓展開新一輪副部級貿易談判，為近兩個月來再度恢復會談，雙方周五繼續磋商。據悉，談判內容集中在農產品議題，美方要求中方大幅增加採購農產品，雙方還討論中國加強知識產權保護，以及強迫美國企業轉讓技術等問題。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)指出，仍未知悉中國想要的東西，希望未來數周有清楚了解。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)形容，會談氣氛有所緩和。

另一方面，美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)證實，中國經貿代表團將在美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及財長努欽(Steven Mnuchin)陪同下，下周到訪美國農場區，藉此建立彼此友好關係。據悉，中國代表團將由農業部副部長屈冬玉率領。

英國脫歐方面，歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)表示，英國有可能在10月31日前通過脫歐協議，稱有信心雙方仍可能達成協議，他將竭盡所能爭取新協議，因為一旦英國無協議脫歐，災難性後果可能歷時一年。

沙地阿拉伯石油生產設施上周六遇襲事件持續發酵，美國正尋求組成聯盟，共同應對伊朗威脅。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)正訪問中東，周四與沙地及阿聯酋領袖會面後表示，正建立一個聯盟，尋求以和平方式解決中東危機。伊朗則一直否認涉及沙地襲擊事件，表明如果西方國家或阿拉伯國家空襲伊朗，將視為全面開戰的訊號。

沙地阿拉伯石油加工設施遭襲擊、中東緊張局勢升級後，市場料供應短缺的時間將長過預期，加上美國墨西哥灣沿岸的能源設施據報遭到熱帶風暴Imelda重創，刺激油價呈強。紐約原油期貨現時每桶報58.62美元，升0.49美元或0.84%；倫敦布蘭特期油延續上日漲逾1%的強勢，最新報64.84美元，升0.44美元或0.68%。