國際財經

中美副部級貿易談判料可為下月初的高級別貿談帶來好開始，加上蘋果新iPhone在內地預售反應熱烈，蘋果概念股走揚，亞太區股市上升。

日本央行議息後按兵不動，但行長黑田東彥表明有意加碼貨幣寬鬆，推動日本股市連續第二日走強。日經平均指數收報22079點，升34點或0.16%。

日股本周累升0.41%，連續第3周上揚，累漲1374點或6.64%。

南韓股市亦造好，韓國首爾綜合指數收報2091點，升11點或0.54%。

澳洲股市同樣靠穩，澳洲普通股指數收報6839點，升13點或0.2%。