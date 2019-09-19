國際財經

美股周四先升後回，道指曾漲125點，即市高位觸及27272點，但收市窄幅轉跌，主要由於晶片股倒跌，大市氣氛受到拖累。美中副部級官員新一輪的面對面會談，帶動樂觀情緒，微軟、AT&T和部分科技龍頭造好，抵消聯儲局周三減息後對利率前景的不明朗態度，則為美股帶來支持，局限道指跌幅。

美中貿易官員周四稍後在華府展開兩日會談，為下月的高層貿易談判作準備，包括白宮貿易顧問納瓦羅和財長努欽在內的美國官員，對新一輪談判持審慎樂觀的態度，牽動市場情緒。對貿易敏感的晶片股超微(AMD)和美光(Micron)股價一度抽高1.78%和1.62%，但收市齊轉跌，分別下滑0.43%和1.31%；費城半導體指數回落0.55%。個人電腦軟件巨擘微軟宣布新一輪400億美元回購後，股價收漲1.84%；AT&T都升1%。

道指收市轉挫52點或0.19%，報27094點；尾段最多倒退82點，盤中低見27064點。標指升不足1點，收報3006點。納指微攀高0.07%，收報8182點。歐洲股市造好，其中法股上揚0.68%，表現較佳，英股及德股齊升逾0.5%。

中美重啟副部級貿談

聯儲局周三宣布減息0.25厘後，市場預期年內再減息機會不大，而美國總統特朗普則繼續發炮，批評聯儲局和主席鮑威爾「無膽量、無常識、無遠見」。

紐約聯儲銀行連續第三日向銀行體系注資，周四通過隔夜回購協議，購入750億美元的國債和按揭抵押債。

美滙指數曾跌0.36%，報98.2，尾段續挫0.22%，報98.34。日本和英國央行議息後按兵不動，日圓滙價曾升0.61%，兌每美元重上107，至107.78日圓，尾段續漲0.38%；英鎊漲0.43%，攀上1.2526美元。歐羅升0.12%，至1.1044美元。

紐約期金重上1500美元水位，收市上揚0.6%，每盎斯報1506.2美元。

國際油價收市升勢放緩，布蘭特期油升1.3%，每桶報64.40美元。紐約期油微升2美仙，每桶報58.13美元。由於投資者憂慮沙地阿拉伯恢復原油產能的速度，支持油價早段顯著抽高。

此外，上周美國首次申領失業救濟人數按周增加2000人，至20.8萬人，符預期；同日出爐的8月領先經濟指標按月無升跌。而8月二手樓銷售按月增1.3%，以年率計，達549萬間的17個月新高。