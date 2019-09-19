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中美副部級貿談即將啟動 聚焦農業問題

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中美副部級貿易談判即將在美國華盛頓展開，為兩國中斷會晤近兩個月後，再次開會謀求縮窄雙方在經貿方面的分歧。

中央財辦副主任、財政部副部長廖岷率領的訪美代表團，已抵達美國貿易代表辦公室(USTR)辦事處，準備與美國副貿易代表格里什(Jeffrey Gerrish)，於當地時間下午1時見面。

本次會談將持續兩天，雙方主要議題集中討論農業問題。美方人士稱，華府將繼續向中方施壓，要求北京大手採購美國大豆及其他農產品。其次，雙方將談論中國加強知識產權保護，以及中國強行要求美國企業轉移技術等問題。

 

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