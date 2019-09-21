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美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，但投票委員對利率往後去向存在頗大分歧卻令人意外，拖累恒指昨天續跌285點，本星期4個交易日共挫884點(3.23%)。

相比之下，周初顯著波動的國際油價暫見喘定，因沙地阿拉伯確認被破壞的產油設施經搶修後，本月底前可復修，供應緊絀憂慮消除，短期油價再急漲機會不大；然而，事件引發地緣風險升溫，以及中國審視如何減少依賴進口原油，影響看來更深遠。

沙地國營石油巨企沙地阿美(Saudi Aramco)旗下兩大原油加工廠在上周六受到攻擊，伊朗支持的也門胡塞武裝承認出動10架無人機施襲，但沙地與美國政府均指控是伊朗所為，美國總統特朗普已下令加強針對伊朗的制裁措施。

沙地8月原油產量每天約989萬桶，上述兩工廠合計可加工845萬桶左右，佔全國絕大部分產能。沙地阿美當時指出，今次襲擊事件將影響每天近570萬桶原油產量，相當於該國一半石油生產或全球約5%供應。消息刺激周一國際油價勁飆，惟事隔3天，原油供應不足的憂慮開始淡化，布蘭特及紐約油價昨天亞洲時段分別在65和60美元水平徘徊。

環球油市實際上正處供過於求的狀況。OPEC(石油出口國組織)、非油組國家如挪威、俄羅斯與巴西，據報幾乎可以即時提高產量，每天額外供應300萬至400萬桶原油，美國頁岩油商也持續增產(今年9月產量較1月上升11.4%，即約94.4萬桶)，由此推算，其他產油國要彌補沙地受損的供應，殊不困難。況且，遇襲的產油設施已快速修補，沙地能源部長更預計，10月平均原油日產量可達989萬桶，意味只需兩星期便可「恢復舊觀」。

另一方面，沙地曾表示，若有需要時會動用戰略石油儲備(Strategic Petroleum Reserves, SPR)，大概等於該國26日的出口量。附【圖】所見，主要石油進口國家本身亦擁有戰略油儲，連同沙地的戰略油儲，可以滿足中國兩個多月進口需求，對日本來說更長達4個月。

換句話說，國際石油供應緊張只有短暫衝擊，而非長期影響，加上EIA(美國能源資訊局)早前下調全球石油需求預測至每天只增加89萬桶，故此，短線油價再大升機會不高；惟襲擊事件已產生風險溢價，即使油價回落，相信也難以重返襲擊事件前水平。

值得留意的是，事件同時引起市場關注中國過分依賴進口原油。2018年內地原油對外依存度首次突破70%，按年提升2.5個百分點，至70.9%，是近50年高位。由於保障經濟持續增長屬國家發展的核心，內地產油只能應付三成全國所需，情況若得不到改善，勢將構成國安風險；為配合國家能源安全戰略，有望加大國內的石油及天然氣開發力度，預料可刺激油田服務及設備的需求，利好相關股份表現。

信報投資研究部

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