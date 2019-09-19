國際財經

聯儲局雖然一如預期減息，惟未承諾今年將繼續減息，加上市場仍消化其他央行的最新貨幣政策行動，大市表現受制，美股持續向上，但升幅有限。

截至本港時間晚上約11時04分，道指報27207點，升60點或0.22%；標普500指數報3017點，升10點或0.35%；納指報8227點，升49點或0.61%。

美國聯儲局稍早宣布減息25點子，將聯邦基金基準利率範圍下調為1.75%至2%，符合市場預期。不過，聯儲決策機構的10位委員中有3位持有不同意見，這是自2016年以來反對者人數最多的一次，並令人懷疑聯邦公開市場委員會(FOMC)今年還會不會進一步減息。

聯儲局主席鮑威爾在發言中表示，如果經濟確實出現下滑，那麼將採取更廣泛的減息措施，但當前沒有必要。市場認為鮑威爾的發言不夠鴿派，對於貨幣政策未來走向的預期也較為模煳。美國總統特朗普也批評了聯儲局不算意外的減息行動，斥沒有膽量、沒有意義，以及沒有遠見。

聯儲局減息後，全球央行動態受到關注。巴西、沙地、約旦、阿聯酋、印尼等5家央行已跟進減息。其中，日本央行宣布維持利率不變，但暗示將在10月下旬舉行的下次會議上減息。瑞士央行亦宣布維持現有貨幣政策計劃不變，而英倫銀行全票贊成將利率繼續保持在0.75厘不變。不過，挪威央行宣布加息25點子，將基準利率提高到1.5%，為5年來最高水平。印尼央行減息25點子，符合市場預期。

另外，中美在華盛頓召開為期兩日的副部級磋商，為下月初在當地舉行的中美第13輪經貿高級別磋商作準備。外電引述消息表示，是次兩國會談主要聚焦討論農業問題，包括美國要求中國大幅增加採購美國大豆和其他農產品。

個股方面，微軟股價創歷史新高，目前漲幅擴大至逾2%，總市值升至1.09萬億美元，繼續佔據市值第一大上市公司位置。其他大型科技股同樣向好，Facebook和亞馬遜分別升0.7%及逾1%。

歐股方面，英國富時100指數報7362點，升48點或0.66%；德國DAX指數報12460點，升70點或0.57%；法國CAC 40指數報5657點，升36點或0.65%；意大利富時MIB指數報22130點，升183點或0.83%。