國際財經

美國聯儲局一如預期減息0.25厘，但美國總統特朗普揚言加大對伊朗制裁，以及市場關注中美副部級貿易談判，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時17分，英國富時100指數報7346點，升32點或0.44%；德國DAX指數報12408點，升18點或0.15%；法國CAC 40指數報5644點，升23點或0.42%；意大利富時MIB指數報22091點，升143點或0.65%。

道指期貨暫報27073點，跌70點。

美國聯儲局決定將聯邦基金目標利率區間由2厘至2.25厘，下調到1.75厘至2厘，符合市場預期。主席鮑威爾表示，如果經濟轉壞，局方或需要採取一系列減息行動，但目前仍未見到需要連串減息的訊號。

另外，英倫銀行稍後將公布議息結果，預期維持基準利率不變，但會後聲明可能談及英國脫離歐盟對經濟的衝擊。

中美副部級貿易談判於美國時間周四在華盛頓展開。路透引述一位了解情況的中國官員表示，目前中美處於新談判階段，在圍繞貿易平衡、市場准入、投資者保護等問題上，將聚焦更具體更細化的領域溝通，力爭以點帶面達成部分共識。

經濟合作暨發展組織(OECD)下調全球經濟今明兩年增長預測，分別放緩至2.9%及3%，指中美貿易戰已導致全球增長跌至10年低位。倘若各國仍然猶豫不決，全球經濟可能進入持續低增長階段。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報59美元，升0.89美元或1.53%；倫敦布蘭特期油報64.96美元，升1.36美元或2.14%。