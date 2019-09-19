國際財經

黑石集團創辦人兼行政總裁蘇世民(Stephen Schwarzman)表明不贊同實施負利率，認為這將妨礙經濟增長，並懲罰消費者。

蘇世民表示，強烈認為負利率沒有任何意義，反問「為何別人拿了我的錢，我還要付錢給他？」他稱，這是很難做到的，亦不明白負利率背後的理論。

蘇世民續稱，負利率使金融機構很難賺錢，將構成廣泛影響。如果銀行由於沒有正常的利差而難以賺錢，那麼他們就無法積累資本，因此無法擴張，繼而不能提供信貸，向人們和企業提供信貸。因此，這些經濟體不會以任何合理的速度增長。