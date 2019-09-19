國際財經 即巿股評

在多方反對硬脫歐下，市埸於上周五(9月13日)傳出消息指英國政界人士可能緩和他們的脫歐立埸。另外，英國首相約翰遜(Boris Johnson)亦於當日確認將於周一(9月16日)會見歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)，而這亦是他們首次當面討論脫歐問題。市埸憧憬脫歐談判順利完成，英鎊/美元大漲逾170點至最高1.2505，刷新7月25日以來的七周新高。

在國際消息方面，沙特的石油設施於上周六(9月14日)遭無人機襲擊，市埸消息指為了對沙特石油設施遭遇襲擊進行報復，美國可能對伊朗進行軍事打擊。不過，於周二(9月17日)再度有消息指沙特受損原油生產設施修復速度快於預期。

美滙指數先升後跌，而英鎊/美元亦在回吐100點至最低1.2392後重新展開升幅。同時幾位英國最高法院大法官在同日轉向英國政府的律師，要求其就約翰遜令議會休會的決定做進一步闡述，英鎊/美元收復所有跌幅後倒升至最高1.2526，再次刷新七周新高。

值得留意的是，聯儲局於今日(9月19日)凌晨一如市埸預期宣佈減息0.25%，但聯儲局主席鮑威爾在其後的政策聲明中並沒有提及下一步的行動，降低了市埸對於進一步降息的期望，美滙指數大漲下英鎊/美元亦小幅回落，目前滙價於1.2470水平附近波動。

技術分析方面，英鎊/美元於上周再度大漲170點，在突破1.2400阻力後更一度升破1.2500關口（由3月13日高位1.3376至9月3日低位1.1958下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平），在日線圖上亦形成上升通道。不過，滙價在短暫升至最高1.2526後便快速回落，並再度失守1.2500關口。由於脫歐問題依然沒有妥善解決，短期內英鎊/美元很大機會下探上升通道底部支持1.2350水平，甚至是1.2250。但若滙價再次升破1.2500關口的話，後市則有機會上探1.2660水平。

交易策略方面，我們根據9月12日策略於1.2410建立的英鎊/美元沽盤（下望1.2130，升穿1.2450止損）已於1.2450平倉，虧損40點。短期內待英鎊/美元回升至1.2500-1.2520區域沽出，下望1.2260，升穿1.2570止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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