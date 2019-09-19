國際財經

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)最新預料，歐洲央行(ECB)於可預見的未來將維持存款利率不變，而並非此前預測的今年進一步減息。

RBC稱，歐洲央行現時只有在數據進一步惡化的情況下，才會進一步減息，而且央行給人的印象是，正試圖避免給銀行業獲利帶來不必要的負面影響。

此前，RBC預期央行在9月和12月會議上減息20個基點。

歐洲央行上周宣布，將存款工具利率從負0.4厘下調至負0.5厘的紀錄新低，而主要再融資利率維持在0厘不變。