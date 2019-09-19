國際財經

美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，但美國總統特朗普揚言對伊朗作出更嚴厲的制裁，以及市場關注中美副部級貿易談判，抑制大市表現，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時54分，英國富時100指數報7331點，升17點或0.24%；德國DAX指數報12418點，升29點或0.24%；法國CAC 40指數報5643點，升23點或0.42%；意大利富時MIB指數報22062點，升114點或0.52%。

道指期貨暫報27071點，跌72點。

美國聯儲局決定將聯邦基金目標利率區間由2%至2.25%，下調到1.75%至2%，為今年第二次減息，符合市場預期。不過，負責制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會(FOMC)，各政策委員在本輪投票中對利率取向的分歧，創下2014年12月以來最大，同時局方會後聲明亦並未為將來是否進一步減息提供明確訊號。

聯儲局主席鮑威爾表示，如果經濟轉壞，局方或需要採取一系列減息行動，但目前仍未見到需要連串減息的訊號；即使在經濟危機期間，美國亦不曾實施負利率，認為局方並無研究實施負利率的做法。

英倫銀行與瑞士央行即將公布議息結果，市場預期兩央行皆維持基準利率不變，但英倫銀行的會後聲明可能談及英國脫離歐盟對經濟的衝擊。

中東危機持續。沙地阿拉伯展示上周六攻擊石油生產設施的無人機與導彈碎片，指稱有足夠證據顯示伊朗有參與攻擊。伊朗否認指控。美國總統特朗普早前則表示，48小時內公布對伊朗作出更嚴厲的制裁。

中美副部級貿易談判於美國時間周四在華盛頓展開。路透引述一位了解情況的中國官員表示，目前中美處於新談判階段，在圍繞貿易平衡、市場准入、投資者保護等問題上，將聚焦更具體更細化的領域溝通，力爭以點帶面達成部分共識。

油價回穩，紐約原油期貨扭轉上日挫逾2%的頹勢，現時每桶報58.19美元，升0.08美元或0.14%；倫敦布蘭特期油亦在昨日跌逾1%後，最新報63.67美元，升0.07美元或0.11%。