美國聯儲局減息0.25厘，符合市場預期，抵消日韓關係陷入僵局、中東危機持續等不利因素，亞太區股市靠穩。
日本央行維持利率不變、加上美滙上漲，令日圓疲軟，刺激出口類股，帶動日本股市走強。日經平均指數收報22044點，升83點或0.38%。
日本央行稍早時宣布維持政策不變，並維持利率在負0.1厘不變；同時維持10年期公債收益率目標在近零水平不變。
另外，南韓股市造好，韓國首爾綜合指數收報2080點，升9點或0.46%。
澳洲股市亦上升，澳洲普通股指數收報6825點，升33點或0.5%。
今日 14:49 國際財經
美國聯儲局減息0.25厘，符合市場預期，抵消日韓關係陷入僵局、中東危機持續等不利因素，亞太區股市靠穩。
日本央行維持利率不變、加上美滙上漲，令日圓疲軟，刺激出口類股，帶動日本股市走強。日經平均指數收報22044點，升83點或0.38%。
日本央行稍早時宣布維持政策不變，並維持利率在負0.1厘不變；同時維持10年期公債收益率目標在近零水平不變。
另外，南韓股市造好，韓國首爾綜合指數收報2080點，升9點或0.46%。
澳洲股市亦上升，澳洲普通股指數收報6825點，升33點或0.5%。
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