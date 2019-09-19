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中美副部級貿談 聚焦細化內容尋找均衡點

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中美副部級貿易談判於美國時間周四在華盛頓展開。雖然這場談判只被視作為第十三輪高級別談判鋪路，而且貿易戰局勢近期轉吹暖風，但今次的談判仍肩負着縮小分歧、減少甚至消除現有加徵關稅等重任，面臨不小的挑戰。

路透引述一位了解情況的中國官員表示，目前中美處於新談判階段，在圍繞貿易平衡、市場准入、投資者保護等問題上，將聚焦更具體更細化的領域溝通，力爭以點帶面達成部分共識。

該官員表示，今次中美副部級磋商可謂後續高級別磋商的重要「前菜」，對10月的談判非常重要。由於雙方在核心訴求上一直有較大差距，且近數月貿易爭端多次升級，因此重啟後的高級別磋商無論是從零開始，還是從局部共識開談，都必須要有一個均衡點作為前提。

他續稱，把原有的貿易摩擦徹底消除並不實際，在分歧較大的情況下，需要在前期交流與磋商中聚焦於一些突出、最切實的問題作為切入口，盡量縮小分歧，將雙方因貿易糾紛帶來的損失減至最小程度，這些都具有很強的挑戰。

另有中國官員稱，無論何種級別的溝通或磋商，減少並消除關稅加碼都是中方非常重視的討論議題之一，也為視作美方是否有誠意、願意相向而行的判斷依據之一。

中國商務部周二稱，應美方邀請，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷於周三率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商，為10月份在華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商做準備。

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