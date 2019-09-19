國際財經

德國工業聯合會表示，擔憂英國無協議脫歐會給德國就業帶來負面影響。

德新社報道，德國工業聯合會常務董事Joachim Lang表示，如果英國與歐盟沒有達成協議就退出歐盟，可能會影響德國數以萬計的工作崗位。德國的生產將會受到干擾，英國對德國產品的需求也可能會大幅下滑。

Lang指出，目前沒法預估英國無協議脫歐可能帶來的後果，但德國約有50萬個職位依賴與英國的經濟合作。

他又預計，英國無協議脫歐將對德國經濟增長產生影響，今年德國經濟將停滯不前。