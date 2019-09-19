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中新社報道，華為技術哈薩克有限公司與哈薩克電訊公司在當地首都努爾蘇丹聯手建造一個5G試驗區，並使用最新一代5G智能手機測試5G移動服務，取得良好效果。

哈薩克數碼發展部部長朱馬格列夫對此表示，華為進入當地通訊市場已超過20年，並以先進的技術和專業的服務，贏得政府和民眾的認可，希望華為繼續把最先進的5G和物聯網技術帶到哈薩克。

朱馬格列夫強調，哈薩克已經準備好迎接5G時代。相信5G技術將為哈薩克能源與礦產開發、農業技術更新、創新產業發展，以及智慧城市建設帶來新的機遇。