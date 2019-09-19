國際財經

美國聯儲局隔晚議息後宣布減息0.25厘。南韓央行行長李柱烈表示，這緩解了南韓央行在下次利率決定會議前的壓力。

李柱烈指出，聯儲局未有關上可能再次減息的大門，又稱目前需要關注中東的石油局勢。他續稱，中美貿易戰等外部風險是決定貨幣政策時要考慮的最大因素。

對於南韓京畿道坡州市及漣川郡接連出現非洲豬瘟，李柱烈表示，目前非洲豬瘟疫情尚未納入貨幣政策考量。

美國聯邦儲備局議息後宣布減息0.25厘，為今年第二次減息行動，符合市場預期。不過，局方會後聲明並未為將來是否進一步減息提供明確訊號。