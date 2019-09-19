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岡拉克:美經濟衰退風險升 儲局或啟動輕度QE



「新債王」岡拉克表示，美國經濟在明年總統選舉前陷入衰退的風險上升，聯儲局可能啟動「輕度量化寬鬆(QE)」。

聯儲局減息0.25厘 符合預期



聯儲局議息後減息0.25厘，符合預期，不過，會後聲明未為將來是否再減息提供明確信號。同時，局方大幅調低回購利率30個基點。

鮑威爾:目前未見需要連串減息的訊號



聯儲局主席鮑威爾議息後見記者，表示如果經濟轉壞，局方或採取一系列減息行動，但目前未見有需要。他稱無意採取負利率政策，但可能需要擴張資產負債表。總統特朗普在Twitter貼文，批評儲局與鮑威爾再度「不合格、沒勇氣、沒觸覺、沒視野」。

憧憬儲局擴表 銀行股帶動道指收市轉升



鮑威爾暗示今年甚至明年都無須再減息，原本已偏軟的道指跌幅一度擴至211點，但鮑威爾其後稱可能需要擴張資產負債表，以應對市場資金緊絀，銀行股股價迅速回升，道指倒升36點或0.13%收市，標指微漲0.03%，納指跌0.11%。標指銀行股指數進賬0.66%，摩通抽高1%。

外圍焦點簡訊

￭ 聯儲局超額存款準備金利率(IOER)曾升至2.3%，超過局方訂下2%至2.25%區間，為金融海嘯以來首次。

￭ 美國8月新屋動工漲12%，建築許可增7.7%，年率均創逾12年新高，勝預期。

￭ 微軟董事局批准提高股息，動用400億美元回購。

￭ 美滙指數尾段升0.32%，報98.58。美元兌日圓漲0.33%；歐羅兌美元跌0.42%。

￭ 紐約12月期金每盎斯收報1515.8美元，升0.2%。聯儲局議息後，期金倒跌。

￭ 倫敦布蘭特期油收市跌1.5%，紐約期油挫2.1%。美國EIA上周原油庫存意外增加105.8萬桶。

￭ 因應沙地石油設施上周末遭襲，特朗普指示美國財政部加加制裁伊朗。

倫交所傳聘摩通抗港交所收購



Financial News報道，倫敦證券交易所已聘請摩通，協助其抵擋港交所(00388)的收購。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26629點，較昨日恒指收市低水125點。

￭ ADR港股比例指數報26668點，較香港收市低85點。

￭ 騰訊(00700)周三斥資3772.84萬元，回購11萬股或0.00115%，已連續16個交易日回購。

￭ 新地(00016)匯璽III第一輪銷售共收到5419票，以周五首輪銷售352伙計超購14.4倍。

￭ S&T(03928)周四掛牌，交易資料顯示，暗盤收報1.24元，較招股價升15.89%。

￭ 通達(00698)擬分拆家庭用品生產業務於深交所創業板上市。

￭ 德泰新能源(00559)預期全年虧損淨額按年增加。