國際財經

歐洲股市周三收市靠穩，泛歐指數Stoxx 600收報389點，微漲0.02%。投資者觀望美國聯儲局議息結果，普遍採取觀望態度。

歐洲主要市場個別發展，英國富時100指數收報7314點，跌0.09%或6點；德國DAX指數收報12389點，上升0.14%或17點；法國CAC 40指數收報5620點，反彈0.09%或5點；意大利富時MIB指數收報21947點，攀升0.67%或145點；西班牙IBEX 35指數收報9031點，進賬0.31%或27點。