國際財經

美國聯儲局在香港時間周四凌晨2時公布議息結果，決定再減息四分一厘，把聯邦基金目標利率下調至介乎1.75至2厘，符合市場預期，是繼7月底以來，連續兩次減息。美股在議息結果公布後表現反覆，道指跌幅一度收窄，然後輾轉急挫逾200點，但收市溫和倒升，因為聯儲局主席鮑威爾在會後對記者稱，美國經濟仍然強勁，暗示今年甚至明年都無須再減息，但局方可能有需要擴張資產負債表，消息帶動銀行股股價上揚。

議息聲明顯示，支持減息的委員有7人，堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George)及波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)則投反對票，認為現時毋須減息。另外，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為應減息半厘。

聯儲局同時公布最新的利率及經濟展望。從利率點陣圖所見，一眾官員預測今年底的聯邦基金目標利率中位數為1.875厘，意味今年內將不再減息，但有7名官員預期年底前再減0.25厘。至於明年底，預測利率中位數為1.875厘。

上調今年經濟失業率預測

今次是自2008年金融海嘯後，聯儲局10年來第二次減息。市場關注貿易紛爭帶來的不確定性，將影響經濟增長。另外，鮑威爾在7月底上一次會議宣布減息後，聲稱僅屬「中期調節」，不代表寬鬆周期已啟動，投資者關注鮑威爾在記者會上，對今次減息的說法。

議息聲明指出，根據環球經濟發展決定減息，就業市場繼續強勁，失業率維持在低水平，經濟繼續穩步前行，通脹壓力仍溫和。局方會採取適當措施，保證美國經濟持續擴張，令就業市場保持強勁及通脹處於「對稱性的2%目標」附近，未來將會繼續監察各項數據。

在最新的季度經濟展望，聯儲局上調今年經濟增長預測至2.2%，較6月時預測的2.1%為高；明年的經濟增長則維持在2%。至於今年通脹率預測保持在1.5%不變，並展望失業率略升至3.7%。

議息公布後 道指跌幅曾擴大

股市方面，議息聲明公布前，美股三大指數偏軟，議息結果公布後道指曾擴大至跌211點，標指則在3000點關爭持。美國聯邦快遞(FedEx)周三調低2020年盈利預測，公司股價收市大挫12.92%。

道指收市倒升36點，標指微漲0.03%，納指跌0.11%。歐股方面，法德股分別升0.09%及0.14%，英股低收0.09%。亞股表現不一，日股收市跌0.18%。

雖然市場預期聯儲局會減息，但因通脹壓力及薪酬增長溫和，料出手不會太進取，美滙趨強，美滙指數尾段升0.32%，報98.58。美元兌日圓升0.33%，報108.46。歐羅兌美元報1.1026，跌0.42%。

早前沙地阿拉伯石油生產設施遇襲，美國總統特朗普下令財政部加強對伊朗制裁。由於沙地能源部長稱原油生產將於9月底回復至受襲前水平，拖累油價周二大挫，周三跌勢持續。倫敦布蘭特期油及紐約期油曾挫2.3%及2.8%，其後跌幅收窄，美市收市，布蘭特期油每桶報63.6美元，跌1.5%。紐約期油跌2.1%，每桶報58.11美元。市場擔心原油價格上升引發通脹，黃金有對沖需求，紐約12月期金每盎斯收報1515.8美元，升0.2%。

數據方面，美國上周MBA抵押貸款申請指數跌0.1%，此前一周升2%。當地8月新屋動工漲12%，以年率計為136.4萬間，多過市場預期；8月建築許可增長7.7%，以年率計為141.9萬間，同樣多於市場預期，兩者年率均創逾12年新高。