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儲局未允將來再減息 道指一度挫200點

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美國聯儲局議息後減息0.25厘，但未為將來是否進一步減息提供明確訊號，消息拖累美股跌幅擴大，道指一度下插200點。

美國總統特朗普稱加大對伊朗的制裁，原本已令華爾街投資者入市態度偏向審慎，道指周三輕微低開後，早段及中段的跌幅大致維持在不足100點。議息結果公布後跌勢擴大，截至本港時間凌晨約2時32分，道指報26929點，跌181點或0.67%；稍早時跌幅達到200點，盤中低位暫見26910點；議息結果公布後，道指曾短暫將跌幅收窄至只有20點，即市高位暫見27090點。標普500指數現時報2982點，跌23點或0.77%；納指報8097點，跌88點或1.08%。

儲局減息拖累 金融股受壓

儲局減息拖累金融股普遍受壓。Visa股價目前插水1.73%，UnitedHealth與美國運通分別回落1.31%和1.17%，Travelers及高盛都偏軟，摩根大通則逆勢上揚0.26%，暫時為表現最強的道指成分股；綜合化工產品製造商陶氏下滑1.90%，暫時為跌幅最大的道指成分股。

值得注意的是，本周美國隔夜回購利率飆升，聯儲局在本次議息後，決定大幅調低回購利率30個基點，減幅大過聯邦基金利率本次下調的幅度，目的是使聯邦基金利率回到理想的目標範圍。分析指出，隔夜回購利率飆升可能會妨害聯儲局引導經濟增長的能力。

另外，市場亦關注中東局勢的發展，上周末沙地阿拉伯的兩處重要原油生產設施遭無人機與導彈襲擊，導致油價近兩日大幅波動。圍繞阿拉伯半島襲擊事件的焦慮情緒，令美伊緊張關係升級，由於無人機和導彈據稱均來自伊朗，美國總統特朗普要求財政部大幅增加對伊朗的制裁。

避險情緒上升，資金追捧美國國庫券，使孳息率相應回落，10年期債息下跌3.48個基點，報1.768厘。

減息前景未明確，帶動美元呈強。ICE美滙指數現時報98.52，攀升0.26%。歐羅回落0.33%，報1.1037美元。英鎊都下挫0.21%，報1.2473美元。商品貨幣澳元跌0.55%，報68.28美仙。

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