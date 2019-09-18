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今日 01:47 國際財經

美商界促國會限制特朗普加徵關稅權力

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由美國23個商界組織組成的聯盟致函國會，要求限制總統特朗普實施加徵關稅的權力，以確保美國經濟不會因關稅而受到打擊。

以美國國家對外貿易委員會(NFTC)為首的23個機構，周三宣布組成關稅改革聯盟(Tariff Reform Coalition)，要求國會出手，阻止特朗普不尋常地以加徵關稅的手段，尋求與其他國家達成貿易協定。

聯盟向國會眾議院賦稅委員會與參議院財務委員會發出信件，表達對於華府過去兩年大規模加徵關稅做法的不滿，認為此舉造成本地物價上漲，以及出口貨遭別國報復。

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