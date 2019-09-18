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聯儲局減息0.25厘 符合預期

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美國聯邦儲備局議息後宣布減息0.25厘，為今年第二次減息行動，符合市場預期。不過，局方會後聲明並未為將來是否進一步減息提供明確信號。

聯儲局結束一連兩日議息會議，於本港時間凌晨2時宣布議息結果，決定將聯邦基金目標利率區間由2%至2.25%，下調至1.75%至2%。

負責制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會(FOMC)，各政策委員在本輪投票中對利率取向的分歧，創下2014年12月以來最大；其中，三名委員投票反對減息，當中兩名認為聯邦基金利率應該保持穩定，另一名委員則支持大幅減息50點子。

大幅調低回購利率30個基點

與此同時，由於本周美國隔夜回購利率飆升，聯儲局決定大幅調低回購利率30個基點，減幅大過聯邦基金利率本次下調的幅度，目的是使聯邦基金利率回到理想的目標範圍。分析指出，隔夜回購利率飆升可能會妨害聯儲局引導經濟增長的能力。

聯儲局會後聲明表示，自從聯邦公開市場委員會(FOMC)七月開會以來，多項指標顯示美國勞工市場維持強勁，經濟持續以溫和步伐增長。近幾個月，整體就業市場增長穩固，失業率保持在較低水平。另外，家庭支出增長強勁，但企業固定投資及出口減弱。

聯儲局指出，美國通脹低於2%，強調將繼續監察往後公布的訊息，並採取適當行動以維持經濟擴張。

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