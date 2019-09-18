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Financial News引述知情人士報道，倫敦證券交易所(LSE)已聘請摩根大通，協助其抵擋港交所(00388)的收購。

報道指出，摩根大通歐洲、中東和非洲地區併購業務聯席主管Dwayne Lysaght，以及英國業務聯席主管Edmund Byers將擔任倫交所的顧問。

另外，瑞銀認為，港交所可以嘗試號召倫交所股東召開臨時大會。

港交所上周三(11日)突然宣布計劃斥資高達296億英鎊收購倫交所，惟倫交所上周五已極速回信指出，董事會一致拒絕該併購建議。