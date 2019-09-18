國際財經

中美貿易談判或有突破，沙地石油生產亦有望本月底回復正常，而市場正觀望聯儲局議息結果，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時18分，英國富時100指數報7334點，升13點或0.19%；德國DAX指數報12384點，升11點或0.09%；法國CAC 40指數報5623點，升7點或0.14%；意大利富時MIB指數報21956點，升154點或0.71%。

道指期貨暫報27086點，跌24點。

中美兩國副部級官員周四將在華盛頓就經貿問題進行磋商，為下月初由副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤及財長努欽參與的第十三輪高級別經貿磋商做準備。

美國總統特朗普表示，明年美國大選前或大選之後一天，可能與中國達成貿易協議，形容將是一份最好的協議；如果在明年大選後達成協議，對北京而言，條款將比現時的更差。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦就中美經貿問題大吹暖風，形容就中國問題而言，「風中有一種樂觀氣氛、空氣中有一些音樂」。

數據方面，歐羅區8月消費物價調和指數(HICP)按月上漲0.1%，預期為上升0.2%。英國8月消費物價指數(CPI)

按年上升1.7%，低於預期上升1.9%，為2016年12月以來最小按年升幅。

油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報58.75美元，跌0.59美元或0.99%；倫敦布蘭特期油跌0.54美元或0.84%，報64.01美元。

美國能源資訊局(EIA)稍後公布官方統計結果，市場預期上周原油庫存將減少200萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少80萬桶與增加30萬桶。