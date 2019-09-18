國際財經 即巿股評

歐洲央行於上周四(9月12日)宣布將歐羅區存款利率下調0.1%至負0.5%並重新啟動量化寬鬆政策(QE)，市場憧憬全球央行的寬鬆政策環境將持續有利於金價表現，倫敦金一度短線大漲逾20美元至最高1524.12美元。然而，中美雙方在上周中段相繼宣布延遲部分進口關稅的推行日期，令中美貿易戰緊張局勢顯著降溫，故倫敦金很快便回吐全部升幅，並在上周五收市前一度跌至最低1485.61美元，最終金價全周下跌1.2%，連續三周錄得下跌，當周高低波幅接近40美元。

不過，上周末地緣政治局勢的突變為金價帶來轉機。石油輸出國組織(OPEC)最大的原油出口國沙特的石油設施於上周六(9月14日)遭無人機襲擊，沙特當前產油量的一半均受此事件影響，原油價格在本周一(9月16日)開市後暴漲10美元，而金價亦同樣急漲逾20美元至最高1512.09美元。本周市場焦點在於周四(9月19日)凌晨2時聯儲局公布議息結果，若聯儲局如期減息0.25%並暗示未來仍有機會進一步減息的話，金價很大機會重展升浪；但近期公布的部分美國經濟數據不俗，令美國年底前第三次減息的機會率下降，若聯儲局主席鮑威爾措辭較為謹慎樂觀的話，金價則有可能在短暫上升後繼續下跌。

技術分析方面，倫敦金在9月初出現「小雙頂」後大幅回落逾70美元至1480美元水平，並逼近自5月底形成的上升通道底部支持。目前倫敦金的超買力量已逐漸消化，在全球避險氛圍下，倫敦金很大機會沿上升通道重新展開升浪。不過，投資者需特別留意倫敦金日線圖似乎出現頭肩頂形態，若金價跌穿頭肩頂底部1478-1480美元水平（同時也是由8月1日低位1400.44美元至9月4日高位1557.01美元上升浪的50%回吐水平），以頭肩頂的量度幅度計算，倫敦金後市或有機會進一步下探1410美元水平。

交易策略方面，早前於9月10日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金下跌至1498-1500美元區域買入，上望1530美元，跌穿1494美元止損；或待倫敦金下破1478美元沽出，下望1450美元，升穿1482美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/