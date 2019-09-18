國際財經 即巿股評

上周五在EJ Market烏鴉口仆中「反彈可能已近尾聲 慎防中秋過後無艇搭」，主因聯儲局議息，港股連跌三日，累插近六嚿，算有所交代。

市場變化突然甚快，例如隔夜回購利率(overnight repo rate)一度飆至10厘，遠高過聯儲局2.5厘利率範圍，最終要聯儲局掟750億美元壓低番隔夜回購利率，更是十年來首次。

若果過往一定嚇爆股市，因為反映市場資金緊張，但放响全球亂印的年代，750億美元算甚麼，更何況要迫到白鴿局出手，即暗示重啟QE不遠矣，故昨晚美股未有因為隔夜回購利率抽升而大跌，反而三大指數全線向好。

另外，沙地突然被十架無人機襲擊石油設施後，估今晚聯儲局減息四成一厘機會突然由一周前的87.7%，大幅降至昨日的48.5%，同時維持息口不變機會由只得12.3%，大幅升至51.5%，即喺減四分一厘機會少過一半，箇中原因不單是隔夜回購利率大升影響，同時市場擔心油價抽升過後，一旦聯儲局再減息，會刺激油價再飆。大家要明白，過往邏輯是油價飆升慘過加息。

好彩的是，沙地阿拉伯能源部長稱遇襲的石油設施最快本月底回復正常生產，隔晚紐約及布蘭特期油即急吐5.7%及6.5%，也令今晚減四分一厘機會由昨日的48.5%，回升至最新的56.5%，而維持息率不變則由昨晚的51.5%，跌至43.5%。

雖然美國重啟QE不遠矣，但不代表今晚聯儲局不會扮鷹嚇市，尤其美股挨近新高，同時從10月30日下次聯儲局議息的利率期貨看到，若果今晚落實減四分一，下次再減息的機會只得24.2%，維持息口不變則有50.9%，若議後聲明扮鷹，就足以嚇冧股市跌一跌。

美團證明外賣有得做 UBER可冷敲

全球減息是大方向，買黃金屬首選外，當然是擁抱息高公用股，但今時唔同往日，中電(00002)、煤氣(00003)、港鐵(00066)及領展(00823)均已過氣，主要是受到本港經濟及政治問題困擾，新一代公用股王包括筆者一向最愛的粵海投資(00270)、香港電訊(06823)及香港寬頻(01310)外，還有可留意越秀交通基建(01052)及深高速(00548)，因上述兩股派息(不計特別息)過去三年持續增長，預期股息率分別有6.4%及4.7%，惟今日勢勁，當然是吼回調上車。

另外，美團(03690)上季業務虧轉盈，反映外賣送餐原來是打得兼睇得，而UBER亦進軍送餐業務，難怪吸引索羅斯前「軍師」兼徒弟德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)及高瓴資本(Hillhouse)在上季落疊，可吼32美元樓下試水温，以買入價一成半作止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。